В Сарапуле спасатели помогли людям выбраться из разгорающегося барака, а пожарным попасть в него

Сарапул. Удмуртия. Спасатели Сарапула помогли пожарным проникнуть в барак, а жильцам выбраться из него. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Спасателей вызвали 22 января в 16:25. Им сообщили, что в доме барачного типа на улице Первомайской в Сарапуле загорелась квартира. На месте сотрудники Поисково-спасательной службы эвакуировали жильцов одной из квартир, а также обеспечили пожарным доступ в нежилую квартиру.

Сотрудники ПСС и МЧС Удмуртии напоминают, что для предотвращения подобных случаев свой дом или квартиру следует оборудовать пожарным извещателем. И при чрезвычайных ситуациях нужно звонить по телефону «112».