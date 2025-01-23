Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

В Сарапуле спасатели помогли людям выбраться из разгорающегося барака, а пожарным попасть в него

10:20, 23 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Сарапуле спасатели помогли людям выбраться из разгорающегося барака, а пожарным попасть в него
10:20, 23 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
89
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#спасатели\n#пожарные\n#помощь
Источник фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
89
0

Пожар разгорелся в нежилой квартире.

Сарапул. Удмуртия. Спасатели Сарапула помогли пожарным проникнуть в барак, а жильцам выбраться из него. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии. 

Спасателей вызвали 22 января в 16:25. Им сообщили, что в доме барачного типа на улице Первомайской в Сарапуле загорелась квартира. На месте сотрудники Поисково-спасательной службы эвакуировали жильцов одной из квартир, а также обеспечили пожарным доступ в нежилую квартиру. 

Сотрудники ПСС и МЧС Удмуртии напоминают, что для предотвращения подобных случаев свой дом или квартиру следует оборудовать пожарным извещателем. И при чрезвычайных ситуациях нужно звонить по телефону «112». 

10:20, 23 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
89
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#спасатели\n#пожарные\n#помощь