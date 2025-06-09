Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии расширят проект «Трезвый отец – счастливые дети» (18+). Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

Проект, направленный на исцеление сельских жителей от зависимостей, реализуется в регионе с сентября 2022 года. Его участниками становятся люди, которые из-за пагубной привычки оказались в социально опасном положении.

Всего в проекте приняли участие 1169 человек, 1098 из них прошли курс лечения и реабилитации. В 2025 году помощью воспользовался 151 сельский житель. С ними работали наркологи, медицинские психологи и специалисты центра «Содействие». В результате индивидуальных консультаций и тренингов многие участники успешно справляются с зависимостью.

В 2025 году проект расширят, теперь специалисты направят усилия на трудовые коллективы и сотрудничество с работодателями.

«Трудоустроенные граждане, злоупотребляющие алкоголем, но сохраняющие социальную адаптацию, часто больше мотивированы преодолеть зависимость и сохранить работу», — заявил и. о. главврача Республиканского наркодиспансера Андрей Иванов.

Для начала работающим людям начнут оказывать помощь в борьбе с зависимостью в Ярском, Дебёсском, Воткинском и Сарапульском районах. В 2024 году здесь зафиксировали повышенный уровень алкогольных отравлений.