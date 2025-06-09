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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии по проекту «Трезвый отец – счастливые дети» будут помогать бороться с зависимостью трудовым коллективам

10:00, 09 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии по проекту «Трезвый отец – счастливые дети» будут помогать бороться с зависимостью трудовым коллективам
10:00, 09 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#врачи\n#зависимость\n#помощь
Источник фото: Минздрав Удмуртии
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Новый этап начнут в Ярском, Дебёсском, Воткинском и Сарапульском районах.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии расширят проект «Трезвый отец – счастливые дети» (18+). Об этом сообщает Минздрав Удмуртии. 

Проект, направленный на исцеление сельских жителей от зависимостей, реализуется в регионе с сентября 2022 года. Его участниками становятся люди, которые из-за пагубной привычки оказались в социально опасном положении. 

Всего в проекте приняли участие 1169 человек, 1098 из них прошли курс лечения и реабилитации. В 2025 году помощью воспользовался 151 сельский житель. С ними работали наркологи, медицинские психологи и специалисты центра «Содействие». В результате индивидуальных консультаций и тренингов многие участники успешно справляются с зависимостью. 

В 2025 году проект расширят, теперь специалисты направят усилия на трудовые коллективы и сотрудничество с работодателями. 

«Трудоустроенные граждане, злоупотребляющие алкоголем, но сохраняющие социальную адаптацию, часто больше мотивированы преодолеть зависимость и сохранить работу», — заявил и. о. главврача Республиканского наркодиспансера Андрей Иванов.

Для начала работающим людям начнут оказывать помощь в борьбе с зависимостью в Ярском, Дебёсском, Воткинском и Сарапульском районах. В 2024 году здесь зафиксировали повышенный уровень алкогольных отравлений. 

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10:00, 09 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
30
0
#Удмуртия\n#врачи\n#зависимость\n#помощь