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Бывшие осуждённые Удмуртии теперь могут написать заявление на портале Госуслуг о применении пробации

14:40, 17 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Бывшие осуждённые Удмуртии теперь могут написать заявление на портале Госуслуг о применении пробации
14:40, 17 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
51
0
#Удмуртия\n#осужденные\n#помощь\n#УФСИН
Источник фото: unsplash.com (Glenn Carstens-Peters)
51
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Помощь могут получить люди, находящиеся в сложной жизненной ситуации.

Ижевск. Удмуртия. Бывшие осуждённые из Удмуртии теперь могут воспользоваться услугой пробации через сайт Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии. 

Сервис о применении пробации уже заработал на Госуслугах. Воспользоваться могут им как осуждённые, которые освобождаются от отбывания наказания в виде лишения свободы, так и граждане, которые состоят на учёте уголовно-исполнительных инспекций или отбывают наказание в виде принудительных работ.

Напомним, что с 2024 года в Удмуртии в рамках Федерального закона «О пробации в Российской Федерации» осужденным оказывают социальную, психологическую, юридическую помощь, а также решают вопросы трудоустройства. 

А в 2025 году заявителям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, планируют временно предоставлять место в Центре пробации. 

После рассмотрения заявления составляется индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации. Человеку помогут восстановить социальные связи, проконсультируют по социальным и правовым вопросам, окажут психологическую и медицинскую помощь, а также посодействуют в получении документов, образования, пособия по безработице и пенсии, соцпомощи, соцуслуг и в трудоустройстве. 

Напомним, что в конце 2024 года в рамках программы сотрудники УФСИН Удмуртии помогли состоящему на учете осуждённому найти работу.  

14:40, 17 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
51
0
#Удмуртия\n#осужденные\n#помощь\n#УФСИН