Бывшие осуждённые Удмуртии теперь могут написать заявление на портале Госуслуг о применении пробации

Ижевск. Удмуртия. Бывшие осуждённые из Удмуртии теперь могут воспользоваться услугой пробации через сайт Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

Сервис о применении пробации уже заработал на Госуслугах. Воспользоваться могут им как осуждённые, которые освобождаются от отбывания наказания в виде лишения свободы, так и граждане, которые состоят на учёте уголовно-исполнительных инспекций или отбывают наказание в виде принудительных работ.

Напомним, что с 2024 года в Удмуртии в рамках Федерального закона «О пробации в Российской Федерации» осужденным оказывают социальную, психологическую, юридическую помощь, а также решают вопросы трудоустройства.

А в 2025 году заявителям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, планируют временно предоставлять место в Центре пробации.

После рассмотрения заявления составляется индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации. Человеку помогут восстановить социальные связи, проконсультируют по социальным и правовым вопросам, окажут психологическую и медицинскую помощь, а также посодействуют в получении документов, образования, пособия по безработице и пенсии, соцпомощи, соцуслуг и в трудоустройстве.

Напомним, что в конце 2024 года в рамках программы сотрудники УФСИН Удмуртии помогли состоящему на учете осуждённому найти работу.