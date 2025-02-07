Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на поддержку местных предприятий в 2025 году направят 127 млн рублей. Об этом в своих соцсетях сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв.

На возмещение затрат за участие в выставках предусмотрено 759,6 тыс. рублей; 53,9 млн рублей планируется направить на покупку нового оборудования; 28,1 млн рублей — на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями; 5,8 млн рублей — на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках инвестпроекта и 4,4 млн рублей — на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Также предприятия, на которых работают инвалиды, смогут получить 8,5 млн рублей для оплаты коммунальных услуг и 1,9 млн рублей для покупки основных средств. А 23,6 млн рублей направят на развитие рынка газомоторного топлива.

Вскоре в регионе начнётся приём заявок на получение субсидий.