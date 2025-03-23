Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В оркестре с детства Лонгрид Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид

В Удмуртии спасатели помогли подростку, которому «зажевало» палец в шлифовальной машинке

11:03, 23 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии спасатели помогли подростку, которому «зажевало» палец в шлифовальной машинке
11:03, 23 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
113
0
#Удмуртия\n#спасатели\n#подростки\n#помощь
Источник фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
113
0

Молодой человек был передан экипажу скорой помощи.

Воткинск. Удмуртия. В селе Июльское Воткинского района Удмуртии шлифовальная машинка «зажевала» палец 14-летнего подростка. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии на своей странице «ВКонтакте».

Подросток допустил неосторожность при обработке древесины и его безымянный палец застрял в механизме. Самостоятельно освободиться он не мог.

«Республиканские спасатели оперативно выехали к месту происшествия, освободили руку мальчика и передали пострадавшего специалистам скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

В службе напоминают, что необходимо строго соблюдать технику безопасности при работе с инструментами.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

11:03, 23 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
113
0
#Удмуртия\n#спасатели\n#подростки\n#помощь