Воткинск. Удмуртия. В селе Июльское Воткинского района Удмуртии шлифовальная машинка «зажевала» палец 14-летнего подростка. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии на своей странице «ВКонтакте».

Подросток допустил неосторожность при обработке древесины и его безымянный палец застрял в механизме. Самостоятельно освободиться он не мог.

«Республиканские спасатели оперативно выехали к месту происшествия, освободили руку мальчика и передали пострадавшего специалистам скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

В службе напоминают, что необходимо строго соблюдать технику безопасности при работе с инструментами.