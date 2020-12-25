Почти 8 тыс «квадратов» аварийного жилья расселят в Удмуртии в 2021 году

В республике планируется построить по меньшей мере 839 тыс. кв. м жилья.
Ижевск. Удмуртия. 7 960 кв.м. аварийного жилья расселят в Удмуртии в 2021 году. Об этом в своем ежегодном докладе «О положении в республике» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.
Расселение будут проводить в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Кроме того, в республике планируется построить по меньшей мере 839 тыс. кв. м жилья, благоустроить 84 дворовых и 100 общественных территорий. Так, в Глазове, Сарапуле и Воткинске реализуют проекты комфортной городской среды, которые стали победителями всероссийского конкурса. В Сарапуле модернизируют существующий музейный квартал, который станет визитной карточкой города, в Глазове воплотят проект «Улица Кирова - связывая времена и пространства», соединив историю и современные архитектурные тенденции. В Воткинске будет создана комфортная набережная с зонами отдыха.
Также Удмуртия получит 2,4 млрд рублей по программе «Стимул» на развитие жилищного строительства в период с 2021 по 2024 год. Средства направят на реконструкцию 52 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.
«В 2021 году из этих средств мы направим 255 млн рублей на завершение строительства школы по ул. Архитектора Берша в Ижевске на 1 224 мест», – отметил глава региона.
300 млн рублей направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры.
Напомним, в 2021 году в Удмуртии начнет действовать региональный материнский капитал. На него смогут рассчитывать многодетные семьи Удмуртии, у которых в период с 1 января по 31 декабря 2021 года родится 3 или последующий ребенок. Потратить деньги можно будет на оплату первоначального взноса по ипотечным (жилищным) кредитам (займам), на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному (жилищному) кредиту (займу) и так далее. По 250 тыс. рублей на эти цели получат 300 семей. Еще 69 молодых семей получат социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья.