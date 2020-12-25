Почти 8 тыс «квадратов» аварийного жилья расселят в Удмуртии в 2021 году

В республике планируется построить по меньшей мере 839 тыс. кв. м жилья.

Ижевск. Удмуртия. 7 960 кв.м. аварийного жилья расселят в Удмуртии в 2021 году. Об этом в своем ежегодном докладе «О положении в республике» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Расселение будут проводить в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Кроме того, в республике планируется построить по меньшей мере 839 тыс. кв. м жилья, благоустроить 84 дворовых и 100 общественных территорий. Так, в Глазове, Сарапуле и Воткинске реализуют проекты комфортной городской среды, которые стали победителями всероссийского конкурса. В Сарапуле модернизируют существующий музейный квартал, который станет визитной карточкой города, в Глазове воплотят проект «Улица Кирова - связывая времена и пространства», соединив историю и современные архитектурные тенденции. В Воткинске будет создана комфортная набережная с зонами отдыха.

Также Удмуртия получит 2,4 млрд рублей по программе «Стимул» на развитие жилищного строительства в период с 2021 по 2024 год. Средства направят на реконструкцию 52 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

«В 2021 году из этих средств мы направим 255 млн рублей на завершение строительства школы по ул. Архитектора Берша в Ижевске на 1 224 мест», – отметил глава региона.

300 млн рублей направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры.