Региональный маткапитал в Удмуртии составит 250 тыс рублей

Получить его смогут семьи, у которых в 2021 году родится третий или последующий ребенок.

Ижевск. Удмуртия. Многодетные семьи Удмуртии, у которых в период с 1 января по 31 декабря 2021 года родится 3 или последующий ребенок, смогут рассчитывать на региональный маткапитал. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

В 2021 году для нуждающихся в улучшении жилищных условий семей предусмотрены выплаты в размере 250 тыс. рублей.

Выплата предоставляется только один раз. Претендовать на нее могут семьи, которые ранее не получали социальной выплаты в размере 300 тыс. рублей при рождении (усыновлении, наличии) детей за счет средств бюджета Удмуртии. Еще одним условием является площадь жилого помещения семьи: она не должна превышать 18 кв. м на человека.

Потратить деньги можно будет:

- на оплату первоначального взноса по ипотечным (жилищным) кредитам (займам);

- на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному (жилищному) кредиту (займу);

- приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья;

- строительство жилого помещения;

- подключение объекта индивидуального жилищного строительства к инженерным сетям.

Для получения выплаты нужно будет представить в Центр жилищных инициатив или МФЦ заявление о предоставлении единовременной выплаты не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления) третьего или последующего детей.

К заявлению необходимо приложить копии документов:

- паспортов заявителя и членов многодетной семьи (для лиц старше 14 лет);

- свидетельств о рождении детей младше 14 лет;

- свидетельства о заключении (расторжении) брака супругов многодетной семьи (при наличии);

- свидетельства об усыновлении (удочерении) ребенка или решения суда об установлении усыновления (удочерения) ребенка, вступившего в законную силу;

- удостоверения многодетной семьи;

- документа на жилые помещения, которые занимает заявитель и (или) члены его семьи по договору социального найма, либо документа на жилые помещения, которые принадлежат заявителю и (или) членам его семьи на праве собственности (при наличии);

- документа, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального учета гражданина;

- документов, подтверждающих, что жилые помещения признаны не отвечающим требованиям для жилых помещений;

- кредитного договора (договора займа) на приобретение или строительства жилого помещения;

- договора об ипотеке, который прошел государственную регистрацию в установленном порядке.

Копии документов предоставляются вместе с оригиналом. Решение о предоставлении выплат принимается в течение 10 рабочих дней, деньги перечислят в течение 30 рабочих дней.

Если родители ребенка не состоят между собой в браке, право на выплату предоставляется тому родителю, по месту жительства или пребывания которого постоянно проживают дети.