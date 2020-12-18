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Итоги дня: новогодние выплаты детям в Удмуртии, увеличение числа врачей и резкое похолодание

18:00, 18 декабря, 2020
Ксения Чернова
Итоги дня: новогодние выплаты детям в Удмуртии, увеличение числа врачей и резкое похолодание
18:00, 18 декабря, 2020
Ксения Чернова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Картина дня\n#новости\n#общество\n#дети\n#финансы и деньги\n#коронавирус\n#погода\n#медицина\n#кадры\n#Новый год
Фото: twenty20.com
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Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро пятницы, еще 211 жителей Удмуртии заразились коронавирусом. В числе заболевших – 68 жителей Ижевска. Врачи выписали 183 выздоровевших.
Кому положены?
157 тыс. детей в Удмуртии получат новогодние выплаты. Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил, что семьи с детьми в возрасте до 8 лет получат по 5 000 рублей на каждого ребенка.
Стало больше:
В больницы Удмуртии привлекли 40 врачей на узкие специальности и ещё 57 медиков по программе «Земской доктор». В 2020 году в больницах республики увеличилась численность медицинских работников до 32,8 тыс. человек.
О погоде:
В выходные в Удмуртии будет морозно: в республике ожидается резкое похолодание. В ночь на воскресенье ожидается до -24, -29 градусов по Цельсию. В понедельник станет немного теплее.
18:00, 18 декабря, 2020
Ксения Чернова
151
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Картина дня\n#новости\n#общество\n#дети\n#финансы и деньги\n#коронавирус\n#погода\n#медицина\n#кадры\n#Новый год