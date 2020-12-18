В числе заболевших – 68 жителей Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. Еще 211 жителей Удмуртии заразились коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперативного штаба Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

В числе заболевших – 68 жителей Ижевска.

Кроме того, диагноз подтвердился у 22 жителей Можги, 19 жителей Балезинского района, 13 жителей Глазова, 13 жителей Сарапула, 12 жителей Воткинска, 11 жителей Завьяловского района, 10 жителей Кизнерского района, 8 жителей Сарапульского района, 6 жителей Воткинского района, 5 жителей Шарканского района, 5 жителей Увинского района, 4 жителей Игринского района, 4 жителей Кезского района.

По два случая зарегистрировали в Алнашском, Малопургинском, Якшур-Бодьинском и Камбарском районах, по одному случаю – в Глазовском, Можгинском и Ярском районах.

В 9 муниципальных образованиях Covid-19 не зафиксировали.

Врачи выписали 183 выздоровевших, 3 402 человека продолжают лечение. Состояние 186 пациентов врачи оценивают как тяжелое.