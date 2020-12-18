По 5 тыс. рублей предусмотрено для малышей в возрасте до 8 лет.

Ижевск. Удмуртия. 157 тыс. детей в Удмуртии получат новогодние президентские выплаты. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» написал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Напомним, накануне, 17 декабря, президент России Владимир Путин объявил, что семьи с детьми в возрасте до 8 лет получат по 5 000 рублей на каждого ребенка.

На выплаты могут рассчитывать семьи с детьми , рожденными в период с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года. Пособие могут также получить усыновители, опекуны и попечители таких малышей. Выплата предоставляется гражданам России, проживающим на территории страны. У ребенка тоже должно быть гражданство Российской Федерации.

«По умолчанию выплата на детей будет зачислена на счет, указанный ранее при оформлении выплат на детей до 3 лет или от 3 до 16 лет в 2020 году», – отмечается на сайте Госуслуг.

То есть, подавать заявление нужно только в определенных случаях:

- указанный ранее счет был закрыт. В этом случае нужно необходимо подать заявление об изменении реквизитов , чтобы средства поступили на новый счет;

- если ребенок родился 1 июля 2020 года и позже или если ранее заявление на получение выплат не подавались. В этом случае необходимо подать заявление до 1 апреля 2021 года.

Стоит отметить, что единовременная выплата не будет учитываться в составе доходов семьи при предоставлении им других мер социальной поддержки. Новая выплата не зависит от других мер социальной поддержки и дохода семьи. Деньгами можно распоряжаться на свое усмотрение.