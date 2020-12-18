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Резкое похолодание придет в Удмуртию на выходные

14:00, 18 декабря, 2020
Дарья Саушина
Резкое похолодание придет в Удмуртию на выходные
14:00, 18 декабря, 2020
Дарья Саушина
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#погода\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
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В ночь на воскресенье температура воздуха опустится до -29 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В выходные в Удмуртии будет холодно. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, уже утром в субботу, 19 декабря, температура воздуха упадет до -18 -23 градусов Цельсия. Днем будет -14 -19 градусов.
В ночь на воскресенье похолодает до -24 -29 градусов. Днем 20 декабря ожидается -15 -20 градусов. Осадков не прогнозируется.
В понедельник, 21 декабря, станет немного теплее. Ночью будет -18 -23 градуса, днем -7 -12 градусов. Днем местами пройдет снег.
По предварительному прогнозу, к середине следующей недели тенденция повышения температуры воздуха сохранится.
14:00, 18 декабря, 2020
Дарья Саушина
103
0
#погода\n#Удмуртия