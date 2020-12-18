Резкое похолодание придет в Удмуртию на выходные

В ночь на воскресенье температура воздуха опустится до -29 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В выходные в Удмуртии будет холодно. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра , уже утром в субботу, 19 декабря, температура воздуха упадет до -18 -23 градусов Цельсия. Днем будет -14 -19 градусов.

В ночь на воскресенье похолодает до -24 -29 градусов. Днем 20 декабря ожидается -15 -20 градусов. Осадков не прогнозируется.

В понедельник, 21 декабря, станет немного теплее. Ночью будет -18 -23 градуса, днем -7 -12 градусов. Днем местами пройдет снег.

По предварительному прогнозу, к середине следующей недели тенденция повышения температуры воздуха сохранится.