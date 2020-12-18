В Удмуртии привлечённым на узкие специальности медикам выплатили по полмиллиона рублей

Всего на должности, в которых была острая потребность, удалось трудоустроить 40 врачей.

Ижевск. Удмуртия. В больницы Удмуртии привлекли 40 врачей на узкие специальности и ещё 57 медиков по программе «Земской доктор». Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртской Республики.

В 2020 году в больницах республики увеличилась численность медицинских работников до 32,8 тыс. человек. Для привлечения персонала используются меры финансового стимулирования. В этом году из бюджета республики выделено 20 млн рублей на выплаты врачам, заступившим на вакантные должности, в которых ощущалась острая необходимость.

Всего удалось привлечь 40 узких специалистов: анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов, детских хирургов, онкологов, фтизиатров, травматологов-ортопедов и других. Каждый из них получил единовременную выплату в размере 500 тыс. рублей.

Такая мера поддержки продолжится и в 2021 году. На эти цели также выделят 20 млн рублей.

Отмечается, что в Удмуртии продолжают привлекать специалистов по программе «Земской доктор» и «Земской фельдшер». В 2020 году начали работу 57 врачей и 30 фельдшеров. Им выделили общую поддержку в 106 млн рублей.