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В 2024 году Поезд Деда Мороза не остановится в Удмуртии

17:01, 21 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
В 2024 году Поезд Деда Мороза не остановится в Удмуртии
17:01, 21 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
145
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новый год\n#поезд\n#Дед Мороз
Источник фото: ИА «Сусанин»
145
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Это случится в первый раз за последние несколько лет.

Ижевск. Удмуртия. В 2024-2025 году в Удмуртию к Новому году не приедет Поезд Деда Мороза (0+). Это следует из информации, размещённой на официальном сайте проекта.

Состав отправится из Тайшета, а конечной остановкой станет Великий Устюг. Всего в этом году новогодний поезд заедет в 63 населённых пункта, однако среди них нет ни одного, расположенного на территории Удмуртской Республики.

«Маршрут поезда разработан с учетом технических особенностей подвижного состава. В будущем году география проезда поезда будет расширена, в том числе за счет вырученных средств от посещения передвижной резиденции в этом году», – рассказывают на сайте проекта.

Напомним, в 2023 году поезд Деда Мороза останавливался в Глазове. В предыдущие два года он приезжал в Ижевск.

17:01, 21 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
145
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новый год\n#поезд\n#Дед Мороз