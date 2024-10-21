В 2024 году Поезд Деда Мороза не остановится в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В 2024-2025 году в Удмуртию к Новому году не приедет Поезд Деда Мороза (0+). Это следует из информации, размещённой на официальном сайте проекта.

Состав отправится из Тайшета, а конечной остановкой станет Великий Устюг. Всего в этом году новогодний поезд заедет в 63 населённых пункта, однако среди них нет ни одного, расположенного на территории Удмуртской Республики.

«Маршрут поезда разработан с учетом технических особенностей подвижного состава. В будущем году география проезда поезда будет расширена, в том числе за счет вырученных средств от посещения передвижной резиденции в этом году», – рассказывают на сайте проекта.

Напомним, в 2023 году поезд Деда Мороза останавливался в Глазове. В предыдущие два года он приезжал в Ижевск.