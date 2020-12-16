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Водителей предупредили об ухудшении погодных условий в Удмуртии

15:15, 16 декабря, 2020
Юрий Абашев
Водителей предупредили об ухудшении погодных условий в Удмуртии
15:15, 16 декабря, 2020
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#водители\n#снег\n#дороги\n#безопасность
Фото: ИА "Сусанин"
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В регионе ожидается продолжительный снегопад.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии водителей просят быть внимательнее из-за снегопада. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Непогода принесла на дороги региона накат, снежные заносы и плохую видимость.
Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными: снизить скорость передвижения, соблюдать дистанцию, не идти на обгон при наличии встречного транспорта, даже если тот идёт на большом расстоянии.

Пешеходам рекомендовали переходить проезжую часть в установленных местах, убедившись в отсутствии транспортного средства или полной его остановке.
15:15, 16 декабря, 2020
Юрий Абашев
178
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#водители\n#снег\n#дороги\n#безопасность