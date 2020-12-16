Водителей предупредили об ухудшении погодных условий в Удмуртии

В регионе ожидается продолжительный снегопад.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии водителей просят быть внимательнее из-за снегопада. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Непогода принесла на дороги региона накат, снежные заносы и плохую видимость.