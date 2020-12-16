Водителей предупредили об ухудшении погодных условий в Удмуртии

В регионе ожидается продолжительный снегопад.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии водителей просят быть внимательнее из-за снегопада. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Непогода принесла на дороги региона накат, снежные заносы и плохую видимость.
Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными: снизить скорость передвижения, соблюдать дистанцию, не идти на обгон при наличии встречного транспорта, даже если тот идёт на большом расстоянии.
Пешеходам рекомендовали переходить проезжую часть в установленных местах, убедившись в отсутствии транспортного средства или полной его остановке.
Пешеходам рекомендовали переходить проезжую часть в установленных местах, убедившись в отсутствии транспортного средства или полной его остановке.