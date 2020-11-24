Штабу добровольчества «МыВместе» в Удмуртии нужны волонтеры

Подать заявку могут все желающие от 18 до 50 лет.

Ижевск. Удмуртия. Штабу акции «МыВместе» в Удмуртии нужны волонтеры. Об этом сообщается в группе «Молодежного центра Удмуртской Республики» в соцсети «Вконтакте».



«С каждым днем поступает все больше запросов на оказание помощи, поэтому набор в добровольцы продолжается», — отметили в сообщении.

Все желающие от 18 до 50 лет должны зарегистрироваться на сайте добро.ру и оставить заявку на мероприятие «Помощь в доставке продуктов и лекарств». Добровольцев обещают обеспечить необходимыми средствами защиты. В сообществе добавили, что штабу также нужны автоволонтеры.

Все возникшие вопросы можно задать региональному координатору движения «Волонтеры-медики» Елизавете Плехановой во «Вконтакте».

Напомним, что волонтеры акции «МыВместе» помогают пожилым и одиноким людям в период пандемии. В Удмуртии движение вновь запустили в конце октября.







