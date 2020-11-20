Итоги дня: кандидаты на пост главы Ижевска, прохладные выходные в Удмуртии и сгоревший барак

Обзор самых важных новостей пятницы.

Ижевск. Удмуртия. По данным на 20 ноября в Удмуртии коронавирусом заразились еще 157 человек. 112 пациентов выздоровели, скончалась 91-летняя женщина.

Финал:

Конкурсная комиссия выбрала двух кандидатов на пост главы Ижевска. В финал вышли Олег Бекмеметьев и Евгений Леонтьев.

Пожары:

В пятницу в Ижевске произошло два пожара. На улице Ленина загорелся двухэтажный барак, на улице Кирова - автомобиль.

11-классникам:

Итоговое сочинение для выпускников перенесли на следующий год. Причиной стала неблагоприятная эпидобстановка.

Погода:

В выходные в Удмуртии станет прохладнее, на дорогах гололедица. В понедельник в регионе снова потеплеет.