Собеседование в 9-х классах пройдет дистанционно.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выпускники напишут итоговое сочинение не раньше 5 апреля. Как сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики, школьники должны были писать сочинение 2 декабря.

Сроки перенесли из-за неблагоприятной эпидобстановки. Решение согласовали с Рособрнадзором и Минпросвещения России.

На заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса также решили изменить формат проведения итогового собеседования по русскому языку для учеников 9-х классов. Оно должно было пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки — 10 марта и 17 мая 2021 года. Если в регионе сохранится неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, то собеседование проведут дистанционно.







