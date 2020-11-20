Два человека претендуют на пост главы Ижевска

Конкурсная комиссия приняла решение 20 ноября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершилось заседание конкурсной комиссии по определению кандидатур на пост главы города. В пятницу, 20 ноября, в финал вышли действующий мэр Олег Бекмеметьев и начальник управления экономического развития администрации Завьяловского района Евгений Леонтьев.

Напомним, на пост градоначальника столицы Удмуртии претендовало семь человек.

Нового главу Ижевска из двух кандидатов предстоит выбрать депутатам Гордумы на ближайшей сессии 26 ноября. На ней конкурсанты представят свои концепции развития Ижевска.