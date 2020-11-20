В Удмуртии скончалась пожилая пациентка с коронавирусом, 112 человек выздоровели

Зарегистрировано 157 новых случаев.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки выявили еще 157 заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Положительные тесты оказались у 81 жителя Ижевска, 11 жителей Можги, 10 жителей Глазова, 9 жителей Воткинска, по 5 случаев заражения в Сарапуле, Якшур-Бодьинском районе, Сарапульском районе, по 4 в Киясовском и Селтинском районах. Также ковид зафиксировали у 3 жителей Балезинского района, по 2 случая зарегистрировано в Вавожском, Увинском, Алнашском, Малопургинском, Юкаменском, Ярском районах, по 1 случаю в Воткинском, Глазовском, Дебесском, Завьяловском, Игринском, Каракулинском, Кезском, Шарканском районах.

За сутки коронавирус победили еще 112 человек, одна пациентка скончалась, ей был 91 год.

С начала пандемии в республике лабораторно подтвердилось 11848 случаев заражения. В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 167 человек.