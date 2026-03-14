19 марта на сессии Гордумы Ижевска депутаты планируют принять изменения в бюджет

11:20, 14 марта, 2026
Константин Ижболдин
журналист
199
0
#Гордума Ижевска\n#депутаты
Источник фото: ИА "Сусанин"
Бюджетные деньги перераспределят для нового Управления по молодёжной политике.

Ижевск. Удмуртия. На очередной сессии Гордумы Ижевска 19 марта депутаты примут изменения в муниципальный бюджет, которые в частности предполагают перераспределение средств для функционирования нового Управления по молодёжной политике. Об этом сообщается на сайте администрации Ижевска. 

Члены постоянной комиссии по вопросам ЖКХ, транспорта и городской инфраструктуры 13 марта провели заседание, на котором рассмотрели вопросы повестки предстоящей сессии. Они одобрили перераспределение бюджетных средств под нужды будущего Управления по молодёжной политике.

Планируется внести изменения и в Правила благоустройства Ижевска. Они касаются размещения нестационарных торговых объектов на остановочных комплексах. 

Будет утвержден прогнозный план приватизации муниципального имущества. Также депутаты поддержали инициативу властей республиканской столицы по корректировке ряда муниципальных программ.

 

