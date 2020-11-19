Архивисты оцифровали более 2 млн страниц метрических книг о жителях Удмуртии

В документах можно найти запись и о рождении Петра Чайковского.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты оцифровали более 7 тыс. метрических книг с данными о жителях Удмуртии 18-20 веков. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Напомним, в регионе реализуется проект «Доступная генеалогия». За 2 года его существования архивисты внесли в базу более 2 млн старинных листов. В материалах можно найти и записи об известных людях, например, о рождении композитора Петра Чайковского.

В читальных залах Центрального госархива для интересующихся генеалогией оборудовали 35 рабочих мест. Ранее исследователям приходилось записываться за месяц из-за недостатка мест. Кроме того, сегодня создана новая система, позволяющая найти нужные сведения.

В планах на следующий год – включить в оборот 14 тыс. архивных дел. В настоящее время познакомиться с документами можно только в Центральном госархиве. По окончании проекта доступ в электронном виде появится у каждого.