Проект «Доступная генеалогия» запустят в Удмуртии

Каждый сможет найти семейные корни в архивных документах, которые представят в открытом доступе.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в рамках 100-летия государственности Удмуртии запустили проект «Доступная генеалогия». Вскоре каждый сможет найти семейные корни в архивных документах, которые представят в открытом доступе во всемирной паутине, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

До конца 2021 года в интернете будут представлены отсканированные архивные источники. Каждый желающий сможет изучить историю своего рода за несколько веков и получить документальное подтверждение об этом. Информацию можно будет найти в метрических книгах приходов православных церквей XVIII – начала XX веков, находившихся в городах, селах, деревнях Вятской и Пермской губерний.

«Для этого будут организованы 30 рабочих мест в читальных залах государственных архивов», - говорится в сообщении.

Позже планируется добавить также документы Всеобщей переписи населения России 1897 года и другие материалы. Ознакомиться с ними можно будет через «Виртуальный читальный зал».