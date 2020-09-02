«Экозабота» в школах Ижевска и Камбарки, смерть Бориса Клюева и открытие границ Греции: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Среду, 2 сентября, начинаем с чашки крепкого кофе и традиционного обзора новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

С младых ногтей:

Контейнеры для сбора батареек появились в школах Ижевска и Камбарки. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, их установили в рамках экологической акции «Экозабота».

Один из таких контейнеров установили в школе №86 Ижевска. Всего на сегодняшний день контейнеры стоят в 26 образовательных учреждениях столицы Удмуртии, а до конца недели их число увеличится до 38. В Камбарке и Камбарском районе таких контейнеров 10.

Задержали мошенника:

В Магнитогорске задержали 48-летнего жителя Удмуртии. Его подозревают в совершении мошенничества, сообщает пресс-служба МВД по Челябинской области.

Злоумышленник в интернете разместил объявление о перевозке.

«Откликнувшемуся водителю якобы работодатель сообщил, что для перевозки дорогостоящего груза автомобиль необходимо оборудовать спутниковой системой контроля. Ничего не подозревающий собственник транспортного средства передал ключи мошеннику», – отмечают правоохранители.

После этого житель Удмуртии продал грузовик, получив за него 1,2 млн рублей, и скрылся с деньгами. Машину удалось найти.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали и взяли под стражу.

Траур:

В Москве во вторник вечером скончался народный артист России Борис Клюев. По данным «Интерфакса», он ушел из жизни на 77-м году жизни.

Сообщается, что Клюев долго болел и скончался от онкологии.

На его счету – более 100 ролей в театре и кино. В последние годы актер полюбился многим российским зрителям ролью Николая Петровича в сериале «Воронины».

Открытие границ:

С 7 сентября Греция открывает границы для россиян. Об этом пишет «Газета» со ссылкой на РИА «Новости».

Пока страна готова принимать до 500 человек в неделю. Обязательные условия – наличие отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель. Данный режим будет действовать две недели.

Пребывание в страну разрешается исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.