Дмитрий Патрушев: 80 населенных пунктов Удмуртии планируется преобразить за 2 года

Улучшения коснутся более 400 тыс. жителей республики.

Ижевск. Удмуртия. 80 населенных пунктов Удмуртии планируется преобразить за 2 года в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Как сообщает пресс-служба главы региона, об этом руководителю Удмуртской Республики Александру Бречалову рассказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в рамках своего рабочего визита в Удмуртию.

Улучшения коснутся более 400 тыс. жителей республики.

Стороны обсудили развитие села и ситуацию в региональном агропромышленном комплексе. Дмитрий Патрушев отметил, что в республике уделяется большое внимание поддержке селян.

Республика активно участвует в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»: в 2020 году реализуются мероприятия по 9 различным направлениям. Это и улучшение жилищных условий, и обновление инфраструктуры на селе, и развитие сети автомобильных дорог, и много другое. Всего за период 2020-2021 годов в Удмуртии планируется преобразить порядка 80 населенных пунктов и улучшить условия жизни для более 400 тыс. жителей.

Также речь зашла об активном участии Удмуртии в госпрограмме по получению льготной сельской ипотеки. Александр Бречалов отметил, что главное преимущество новой госпрограммы – это возможность развивать сельские территории комплексно.

«Задача на ближайшие годы – усилить участие Удмуртии в программе, и мы четко понимаем, где и что нужно делать в плане газификации, ремонта дорог, строительства объектов соцкультбыта и улучшения инфраструктуры, в том числе с учетом перспективных экономических точек роста», – заявил глава Удмуртии.