  • $ 73.43 ↓
  • € 87.29 ↓

Итоги дня: задержание "оконщиков" в Удмуртии, заблудившиеся в лесу грибники и прогноз погоды

18:00, 03 августа, 2020
Ксения Чернова
Итоги дня: задержание "оконщиков" в Удмуртии, заблудившиеся в лесу грибники и прогноз погоды
18:00, 03 августа, 2020
Ксения Чернова
82
0
#общество\n#Ижевск\n#лес\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#лето\n#мошенники\n#происшествие\n#Картина дня\n#коронавирус
Фото: twenty20.com
82
0

Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро понедельника, 3 августа, в Удмуртии выявили еще 22 случая заражения коронавирусом. За стуки 17 человек выздоровели, их выписали.

Будьте осторожны:

За два дня – 1 и 2 августа, в лесах Удмуртии потерялись 7 человек. Всех их удалось найти. Так, в воскресенье в Якшур-Бодьинском районе заблудились трое грибников. Их нашли спустя 5 часов.

Поиск пострадавших:

В Удмуртии задержали злоумышленников, подозреваемых в серии мошенничеств. По версии правоохранителей, 43 человека обманывали людей, навязывая им услуги по ремонту пластиковых окон. Стражи порядка разыскивают пострадавших от действий злодеев.

Дожди:

В июле в Удмуртии количество выпавших осадков превысило норму в два раза. Самым холодным месяца стало 1 июля, самым жарким – 15 июля.

О погоде:

В середине рабочей недели, 5 августа, в Удмуртию придет жара. Температура воздуха поднимется до +25, +30 градусов по Цельсию. Однако уже 7 числа к северу Удмуртии подойдет холодный фронт и принесет дожди.

18:00, 03 августа, 2020
Ксения Чернова
82
0
#общество\n#Ижевск\n#лес\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#лето\n#мошенники\n#происшествие\n#Картина дня\n#коронавирус

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Ижевска поделились в соцсетях фото и видео грозовой тучи

16:50, 01 августа, 2020
4340

Двое детей остались сиротами после массовой аварии в Удмуртии

4222
16:50, 27 июля, 2020

Угроза подъема воды в реке Иж в Ижевске, состояние здоровья Владимира Путина и номинанты на «Эмми-2020»: что произошло минувшей ночью

2927
08:05, 29 июля, 2020

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Ижевска Михаила Тарасова

2664
09:30, 29 июля, 2020

Археологическая находка: в Удмуртии обнаружили фрагмент древнего надгробия

2305
14:05, 28 июля, 2020

Эксперты назвали еще 2 страны, в которые скоро смогут летать россияне

15:53, 27 июля, 2020
3982

Ученый предупредил о кратковременности иммунитета у тех, кто перенес коронавирус в легкой форме

2727
16:39, 29 июля, 2020

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото с дочерью

2600
16:55, 28 июля, 2020

Своих не бросаем: об эвакуации граждан России из-за рубежа в период пандемии COVID-19 сняли документальный фильм

1427
16:42, 31 июля, 2020

Российские туристы после самоизоляции стали агрессивнее, отмечают жители курортных городов

1400
11:22, 29 июля, 2020

На Аляске морская выдра спалась от косатки в лодке с людьми

12:20, 30 июля, 2020
1418

В Британии кладоискатели нашли редкое сокровище эпохи викингов

1374
18:10, 29 июля, 2020

СМИ рассказали о задержании под Минском более 30 боевиков иностранной ЧВК

1251
15:43, 29 июля, 2020

В странах Европы готовятся к встрече второй волны коронавируса

1197
11:39, 28 июля, 2020

Менее тысячи мусульман получили в этом году разрешение совершить хадж

1167
12:41, 28 июля, 2020

Лонгриды

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
3762

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
4184

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
4741

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
4442

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
4668

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
11028

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
9556

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
7161

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
14113

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
12713

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
12706

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020
19449