Итоги дня: задержание "оконщиков" в Удмуртии, заблудившиеся в лесу грибники и прогноз погоды

Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро понедельника, 3 августа, в Удмуртии выявили еще 22 случая заражения коронавирусом. За стуки 17 человек выздоровели, их выписали.

Будьте осторожны:

За два дня – 1 и 2 августа, в лесах Удмуртии потерялись 7 человек. Всех их удалось найти. Так, в воскресенье в Якшур-Бодьинском районе заблудились трое грибников. Их нашли спустя 5 часов.

Поиск пострадавших:

В Удмуртии задержали злоумышленников, подозреваемых в серии мошенничеств. По версии правоохранителей, 43 человека обманывали людей, навязывая им услуги по ремонту пластиковых окон. Стражи порядка разыскивают пострадавших от действий злодеев.

Дожди:

В июле в Удмуртии количество выпавших осадков превысило норму в два раза. Самым холодным месяца стало 1 июля, самым жарким – 15 июля.

О погоде:

В середине рабочей недели, 5 августа, в Удмуртию придет жара. Температура воздуха поднимется до +25, +30 градусов по Цельсию. Однако уже 7 числа к северу Удмуртии подойдет холодный фронт и принесет дожди.