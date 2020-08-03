Семь человек потерялись в лесах Удмуртии за выходные

Все жители заблудились в Якшур-Бодьинском районе.

Ижевск. Удмуртия. За два дня – 1 и 2 августа, в лесах Удмуртии потерялись 7 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

В субботу в экстренные службы поступило 2 сообщения о пропаже трех человек в Якшур-Бодьинском районе. В первом случае потерялись мужчины 1971 и 1979 годов рождения, они вышли на звуки сирен ГИБДД и волонтеров «Регион 18». По второму сообщению пенсионера нашли сами родственники.

2 августа также поступило 2 сообщения и вновь в Якшур-Бодьинском районе. Компания из трех человек отправилась в лес за грибами и заблудилась. Через 5 часов блужданий грибники вышли на звук громкоговорителя пожарной автоцистерны.

Пенсионер, также потерявшийся в этот день, ушел в 14:00 и в 20:00 вышел на звук пожарной спецтехники.

Отметим, что около 80-90% «потеряшек» - пенсионеры. Они переоценивают свои силы, уходят далеко, где им становится плохо. С начала года в лесах Удмуртии так и не нашли 5 человек.

В МЧС напоминают, идти в лес нужно в яркой одежде, чтобы поисковики могли найти человека. С собой нужно брать сухой паек, нож, спички или зажигалку. Перед походом сообщить о своем уходе родственникам, а с собой взять полностью заряженный телефон. Если удалось отправить геолокацию, то лучше оставаться на месте. Если связи нет, необходимо звонить в 112.Чтобы не тратить заряд телефона, не стоит звонить всем родственникам.