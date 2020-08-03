За стуки 17 человек выздоровели, их выписали.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро понедельника, 3 августа, в Удмуртии выявили еще 22 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республике в соцсети «Вконтакте».

В числе заболевших – 16 ижевчан, 3 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировали в Воткинске, Воткинском и Вавожском районах.

За стуки 17 человек выздоровели, их выписали.

Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 2 442 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 1 978 человек выздоровели, 47 пациентов скончались. В настоящее время 325 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 69 – в состоянии средней степени тяжести, 23 – в тяжелом состоянии.