В середине недели в Удмуртии потеплеет до +30 градусов

Жаркий воздух придет с Казахстана.

Ижевск. Удмуртия. В середине рабочей недели, 5 августа, в Удмуртию придет жара, температура воздуха поднимется до +25,+30 градусов по Цельсию. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В ночь на вторник, 4 августа, к территории подойдет теплый фронт южного циклона, ожидаются дожди. Ночью будет +9,+14, днем +18,+23 градусов.

5 августа жаркий воздух придет с Казахстана. В среду и четверг будет преимущественно без осадков, а уже 7 числа к северу Удмуртии подойдет холодный фронт и принесет дожди.

В выходные температура воздуха понизится.