В Удмуртии разыскивают потерпевших от «псевдо-ремонтников» пластиковых окон

Жертвами мошенников в основном становились пожилые граждане.

Ижевск. Удмуртия. Потерпевших от противоправных действий фирм по ремонту пластиковых окон разыскивает МВД по Удмуртии. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщила пресс-служба министерства.

Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии установили и задержали подозреваемых в совершении серии мошенничеств на территории Удмуртии. По версии следствия, преступную деятельность на всей территории республики осуществляли фирмы: ООО «Добрый мастер», ИП Моряшов И. А. — фирма «Экофемстер», ИП Степанов Ю. К., ИП Агеев Е. Р. — ООО «Континенталь», ООО «Артек».

Они осуществляли свою деятельность под видом оказания бесплатных услуг по профилактике и ремонту пластиковых окон и ПВХ-конструкций. Обзвоном граждан занимались сотрудники «колл-центров», звонившие на городские номера, предлагая якобы бесплатные услуги. Когда граждане соглашались, на место выезжала бригада. «Мастера» ехали с уже заранее подготовленным планом по навязыванию услуг: в сравнении с реальной стоимостью оказания аналогичных услуг их цены были завышены в несколько раз. В основном жертвами злоумышленников становились пожилые граждане, а также лица с ограниченными возможностями здоровья — те категории, которые легко застать дома, позвонив на домашний телефон.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении противоправных деяний задержано 43 человека — все они являются жителями Удмуртии. По уже установленным фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Фотографии подозреваемых размещены на странице МВД по Удмуртии на сайте «ВКонтакте». Тех граждан республики, кто узнал кого-либо из них, а также в случае, если жители заключали договоры с фирмами, перечисленными выше, просят обратиться в полицию по телефонам: (3412) 419-852, 8-982-993-00-09, 8-912-458-79-79