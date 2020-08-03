В июле в Удмуртии количество осадков превысило норму в два раза

Самым жарким днем месяца стало 15 июля.

Ижевск. Удмуртия. В июле в Удмуртии количество выпавших осадков превысило норму в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

«В июле часто отмечались неблагоприятные и опасные явлений погоды. Сильный дождь был отмечен 9 раз, очень сильный ливень 2 раза», – говорится в сообщении.

Самым холодным днем месяца стало 1 июля, когда в Дебесах среднесуточная температура воздуха составила всего +10,9 градуса по Цельсию. 15 июля стало самым жарким днем: среднесуточная температура составила +29,5 градуса по Цельсию, а в Дебесах и Игре воздух прогрелся до +36,1 градуса. В течение 8 дней столбики термометров поднимались выше +30 градусов. По итогам месяца температура воздуха оказалась выше нормы на 1-2 градуса.