Животному потребовалась помощь: в себя она пришла после того, как ей дали подышать кислородом через маску.

Ижевск. Удмуртия. Маленькую собачку спасли из горящей квартиры в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Прибывшим на место возгорания пожарным сообщили, что в квартире на 16-м этаже, где произошел пожар, может быть собака. Огнеборцы встретили на 10-м этаже встретили хозяйку, она подтвердила: в помещении остался её питомец.

«Оказавшись внутри, пожарные стали осматривать каждый сантиметр квартиры. В одной из комнат разгоралось пламя, дым вывалил на лестничную клетку. В таких условиях рассмотреть маленькое беззащитное существо казалось чудом», – рассказали спасатели.

Животное заметил старший пожарный пожарно-спасательной части №2 по охране Октябрьского района Ижевска Максим Вяткин. Собачку вынесли на лестничную клетку. Ей потребовалась помощь: пожарные дали спасенной подышать кислородом через маску, после этого она пришла в себя.