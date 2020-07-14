Итоги дня: планы на экспорт сельхозпродукции из Удмуртии, остановленное строительство в Воткинске и возможность увидеть комету

Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро вторника, 14 июля, выявили еще 46 случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 33 жителей Ижевска, 7 жителей Можгинского района, 4 жителей Можги и 2 жителей Сарапула.

Рост экспорта:

Предприятия АПК Удмуртии в этом году планируют выйти на объем экспорта в 5 млн долларов. В 2019 году он составил 2,7 млн долларов. Сейчас в регионе есть 6-7 действующих экспортеров сельхозпродукции и 9 – потенциальных.

Строительство остановлено:

В Воткинске по решению суда приостановили строительство банно-оздоровительного комплекса. Разрешение было выдано на возведение 2 этажей. По факту же появились 4 надземных этажа.

Уникальный шанс:

Жители Удмуртии смогут увидеть самую ярку за последние 7 лет комету. Наблюдать её можно всю ночь в северной стороне неба, невысоко над горизонтом. 23 июля комета окажется ближе всего к Земле.