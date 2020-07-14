Самую яркую за последние 7 лет комету могут разглядеть в небе жители Удмуртии

Небесное тело можно наблюдать на северной стороне.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии могут увидеть в небе комету C/2020 F3 (NEOWISE). Об этом сообщает пресс-служба Глазова.

Комета является самой яркой за последние 7 лет. Наблюдать её можно всю ночь в северной стороне неба, невысоко над горизонтом.

Ранее небесное тело было видно лишь в южном полушарии, но сначала июля оно находится в северном. С каждым днем C/2020 F3 (NEOWISE) становится выше. При удалении от Солнца её яркость падает.

Во вторую половину июля комета будет двигаться по созвездиям Рыси и Большой Медведицы. Блеск ее меняется с 1,4 до 1,8 звездной величины.

Чтобы лучше разглядеть комету, жителям советуют воспользоваться биноклем или телескопом с небольшим увеличением и большим обзором.

23 июля комета пройдет на минимальном расстоянии от Земли.