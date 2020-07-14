46 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии, 2 человека скончались

Из общего числа новых случаев заражения, 33 – в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки выявили еще 46 случаев заражения коронавирусом. Об этом по состоянию на утро 14 июля сообщается в группе «Коронавирус. Оперштаб Удмуртии» в ВКонтакте.

Диагноз подтвердился у 33 жителей Ижевска, 7 жителей Можгинского района, 4 жителей Можги и 2 жителей Сарапула.

Скончались 2 мужчин с подтвержденным коронавирусом – 50 и 71 года. Количество летальных случаев увеличилось до 35.

Общее число выздоровевших составляет 1381 человек, 464 пациента продолжают лечение.