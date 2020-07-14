Суд остановил строительство 4-этажного банного комплекса в Воткинске

В проектной документации было указано только 2 этажа.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске по решению суда приостановили строительство банно-оздоровительного комплекса. Как сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртской Республике, разрешение было выдано на возведение 2 этажей. По факту же появились 4 надземных этажа.

«Работы ведутся по рабочей документации в разрез проектной документации, на основании которой выдано разрешение на строительство», - отметили в службе судебных приставов. Это является нарушением требований статей 51 и 52 Градостроительного кодекса РФ и части 1 статьи 39 «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений». Ранее индивидуального предпринимателя уже оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Отсутствие проектной документации, прошедшей экспертизу, а также отсутствие государственного строительного надзора не может свидетельствовать о безопасности здания в будущем, создает угрозу жизни и здоровью людей.

Арбитражный суд Удмуртской Республики решил приостановить работы на 30 суток. Приставы наложили пломбы и опечатали помещения.