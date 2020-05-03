Жители Удмуртии смогут высказать мнение о законе, который ограничит работу «наливаек»

Инициатива касается «баров» в жилых домах.

Ижевск. Удмуртия. Законопроект о наложении новых ограничений на «наливайки» могу рассмотреть на ближайшей сессии Госсовета Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Закон сможет ограничить торговлю алкоголем в «наливайках», находящихся в жилых домах. Документ уже подготовлен к рассмотрению, но прежде он должен общественное обсуждение, так как затрагивает интересы граждан.

Дать оценку законопроекту можно на сайте для публичных обсуждений проектов и правовых актов Удмуртии. Чтобы пройти процедуру, необходима авторизация.

Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении продажи алкоголя в кафе на первых этажах жилых домов. Если площадь заведения меньше 20 квадратных метров, то может дойти до полного запрета деятельности. Регионы получили право самостоятельно определять размер площадей таких баров, а также устанавливать иные ограничения, в том числе и закрытие «наливайки».