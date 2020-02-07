Открытие Всемирного дня пельменя, состязания на лыжах и лекции ждут жителей Ижевска в выходные

«Сусанин» подготовил афишу мероприятий.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии ждут насыщенные выходные. Где отдохнуть и весело провести время - в афише «Сусанина».

Главным событием субботы станет фестиваль «Всемирный день пельменя - 2020», который проводится в республике ежегодно с 2015 года.

Открытие фестиваля состоится в 11:00 на Центральной площади.

Также в 11:00 начнутся прямые включения с разных точек мира, где вместе с Удмуртией празднуют «Всемирный день пельменя».

До 16:00 на центральной сцене пройдут фолк-фестиваль, конкурсы и розыгрыши.

Всеобщий квест «Великая книга» 10:00 - 16:00 Центральная площадь Ижевска.

Организаторы приглашают команды и семьи в составе от 3 до 5 человек поучаствовать в увлекательном квесте. С помощью удмуртских сказочных героев участники попытаются восстановить Великую книгу и создать новые страницы с рецептами традиционных удмуртских пельменей.



Состязание «Батыр кужым» с 13:00 до 15:30 на Центральной площади. К участию приглашаются Батыры (дружины с районов республики и команды всех желающих) в составе команд из 3 человек, состоящих из мужчин в возрасте 18 лет, которым предстоит помериться силами в различных испытаниях.

Развлекательный забег PelmenRun

В 12:00 спортсмены стартуют от здания правительства на улице Наговицына, а затем пробегут по улице Пушкинской и далее по улицам Лихвинцева, имени 50-летия Октября, Наговицына. Семейный забег на 1 милю, индивидуальный забег на 2 мили и командный забег на 3 мили.

На время соревнований в Ижевске перекроют несколько улиц.

С 11:00 до 16:00 будут работать конкурсные площадки. Жители и гости столицы могут получить сувениры, сюрпризы и возможность выиграть призы фестиваля.

«Межнациональный пельменный СЪЕСТ» 10:00 - 17:00 на площадке у отеля Park Inn. В одном месте можно будет попробовать пельмени народов мира и самые оригинальные виды пельменей.

Спортивно-развлекательные площадки и анимацию можно посетить с 10:00 до 16:00. Их организуют на Центральной площади, у ротонды за домом правительства, вблизи парковки правительства.

Детская игровая площадка «Шудон корка» с 11:00 до 16:00 будет работать на Центральной площади.

В отеле Парк Инн в этот день будет открыта ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства и дизайн-маркет. Работать площадки будут с 11:00 до 16:00.

С 10:00 до 17:00 на ярмарке у дома правительства горожане смогут купить пельменные полуфабрикаты.

С 11:00 до 16:00 в отеле Парк Инн пройдут мастер-классы по изготовлению пельменных сувениров.

В 16:00 на главной сцене определятся победители конкурсов, состоится награждение.

Долгожданным событием праздника станет розыгрыш годового запаса пельменей от партнеров фестивался. Начало в 17:00.

Для спортсменов-любителей 8 февраля на базе имени Галины Кулаковой пройдет всероссийская массовая гонка «Лыжня России».

Соревнования пройдут по следующим возрастным группам и дистанциям:

Юноши (2002 г.р. и моложе) — 5 км

Девушки (2002 г.р. и моложе) — 5 км

Женщины (2001 г.р. и старше) — 10 км

Мужчины (2001 г.р. и старше) — 10 км.

Пройти регистрацию можно на сайте.

К участию приглашают спортсменов при наличии договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

Добраться до старта можно будет на бесплатном автобусе. От остановки «Сельхозакадемия» транспорт будет отходить в 08:50, 09:10, 09:50, 10:30, 11:10. От СОЛК имени Галины Кулаковой автобусы отправятся в 13:40, 14:20 и 15:00.

Воскресенье вновь станет насыщенным на спорт. 9 февраля Удмуртия присоединится к Всероссийскому дню зимних видов спорта.

Главной площадкой станет СК «Чекерил». В празднике примут участие: четырехкратная Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Галина Кулакова, двукратная Олимпийская чемпионка Тамара Тихонова, трехкратный вице-чемпион Олимпийских игр по лыжным гонкам Максим Вылегжанин, Паралимпийские чемпионы Владислав Лекомцев (лыжные гонки и биатлон) и Владимир Каманцев (следж-хоккей) и другие.

В 11:30 на главной сцене начнется парад спортсменов. В 12:00 начнут работать спортивные и развлекательные площадки. Участвуя в конкурсах, можно будет выиграть купон на бесплатный прокат инвентаря.

Гостей ждут массовые катания на коньках, где воспитанники школы олимпийского резерва проведут мастер-классы для начинающих, покажут простейшие элементы.

Также на площадках пройдет блиц-турнир по мини-хоккею с шайбой среди детских команд, следж-хоккей, керлинг, «Лыжи Мечты» - показательные спуски на горных лыжах детей с ограниченными возможностями.

На сертифицированных трассах пройдет Открытый Чемпионат и Первенство Удмуртской Республики по сноуборду.

Хоккей на валенках, футбол на снегу, гонки на льду на мотоциклах, на автомобилях (дрифт), на квадроциклах (класс ATV), гонки на снегоходах, северная ходьба, мастер-классы и многое другое ждет жителей Удмуртии на Чекериле.

Для гостей будет организован транспорт от конечной остановки пос. Машиностроителей.

9 февраля пройдет первый этап Чемпионата и Первенства Удмуртии по автомобильному кроссу. Вход свободный. Зрителей ждут в 12:00 на трассе вблизи деревни Русский Вожой.

Первенство Удмуртии по многоборьям. Еще одно спртивное мероприятие выходных. Пройдет оно 8 и 9 февраля в легкоатлетическом манеже Ижевска. Начало соревнования 8 февраля в 16:00, парад открытия в 15:45.

«Дом дружбы Соседей» приглашает горжан 9 февраля на праздник во дворе по улице Берша, 25. В 11:00 там начнутся командные эстафеты: спидскейтинг на ватрушках, эстафета-головоломка, спринт на шуточных лыжах, соседское чаепитие и другое.

Спидкубинг

8-9 февраля в лингвистическом лицее №22 в Ижевске пройдет международный чемпионат по спидкубингу. Открытие соревнований - в субботу в 11:00. Спортсмены сразятся в 11 дисциплинах: сборка кубика одной рукой, сборка нестандратного кубика, сборка кубика вслепую и другим.

Лекции

8 февраля в 13:00 состоится «Открытая лабораторная» - просветительская акция по проверке научной грамотности. Мероприятие пройдет в бибилиотеке имени Некрасова. Лекции проведет Михаил Котов, научный и военный журналист в WARHEAD.SU, популяризатор космонавтики.

Лабораторная включает в себя две части: на площадке участники получат раздаточные материалы и в течение 30 минут будут отвечать на вопросы. После выполнения ведущий разберет каждое задание.

Участие бесплатное, регистрация - по ссылке.

8 февраля 18:00 – лекция «Самые необычные изобретения атомного века» в Штабе Городских Проектов ЛИФТ (улица Пушкинская, 216). Михаил Котов расскажет о самых странных, интересных и иногда беспечных изобретениях времён расцвета атомной энергетики

ИА «Сусанин» будет вести прямую трансляцию с лекции.





8 февраля в Музее Ижевска пройдет первая лекция из цикла «Памятники и скульптуры Ижевска. Авторские истории».

Первым лектором станет скульптор Павел Медведев. Художнику принадлежат такие работы, как памятники «Ижевские оружейники» и «Дети войны», памятник Юрию Гагарину и Петру Можарову, скульптуры «Ижевский крокодил», «Собака Звездочка» и многие другие.

Встреча состоится 8 февраля в 10:00, еще одна - 15 февраля в 10:00.

Также в эту субботу во Дворце детского творчества состоится всероссийский форум для родителей Ижевска «Большой родительский конгресс».

С родителями поговорят о том, как научить ребенка смело мечтать и идти по направлению к своей мечте, проведут мастер-класс по совместной поделке, расскажут о социальном контракте с малышом. Родителей ждут с 10:00 до 13:00.

С 14.00 до 17.00 - деловая программа для родительского сообщества общего образования и СПО. Участие бесплатное.