Движение перекроют на нескольких улицах Ижевска 8 февраля

Проезд запретят с 11:00 до 15:00.

Ижевск. Удмуртия. Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Ижевска в субботу, 8 февраля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте города.

В этот день пройдет массовый любительский забег «PelmenRun». Дороги перекроют с 11:00 до 15:00.

Запрет будет действовать:

- на улице Наговицына на участке от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров;

- на улице Лихвинцева на участке от улицы Пушкинской до Коммунаров;

- на улице 50 лет Октября на участке от улицы Лихвинцева до улицы Карлутской;

- на улице Карлутской от улицы 50 лет Октября до улицы Коммунаров.