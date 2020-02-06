Жители Удмуртии собрали 150 000 рублей для троих осиротевших после аварии детей

Опеку над детьми готовы оформить их бабушки.

Ижевск. Удмуртия. Для трёх сирот, потерявших родителей в массовой аварии под Ижевском, неравнодушные люди пожертвовали 150 тысяч рублей. Об этом сообщила директор благотворительного фонда ИГГС Анастасия Ячменькова на своей странице в Facebook.

Благотворитель, пожелавший остаться неизвестным, оплатил похороны на сумму 43 970 рублей, другой, такой же неизвестный, дополнительно пожертвовал более 65 855 рублей. Силами фонда удалось собрать 84 145 рублей. Итоговая сумма составила 150 000 рублей.

В ближайшее время сотрудники фонда вместе с семьёй решат, на что пойдут собранные средства и в какой срок. Впереди у двух мальчиков выпускной в садике и поступление в первый класс. У девушки – окончание школы и планы на дальнейшее образование.

«От имени фонда выражаю огромную благодарность жителям Удмуртии за бесконечно огромные добрые сердца, полные сочувствия и сострадания! Я уверена, что с таким сплоченным народом не страшно жить, потому что знаешь, что в трудный момент помощь обязательно придет в дом просящего», - написала Анастасия Ячменкова.

Напомним, что массовая авария под Ижевском произошла в субботу, 1 февраля. «Фиат», в котором находились родители осиротевших детей, столкнулся с грузовиком МАЗ. Бабушки с обеих сторон выразили желание стать опекунами.