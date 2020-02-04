Жители Ижевска начали сбор средств через благотворительный фонд.

Ижевск. Удмуртия. Трое детей остались сиротами в Удмуртии после массовой аварии. Об этом сообщила «Сусанину» уполномоченный при главе республики по правам ребёнка Ольга Авдеева.

Напомним, оба родителя погибли в результате ДТП под Ижевском в субботу, 1 февраля.

«Трое детей остались на сегодняшний день сиротами, у них погибли оба родителя. Есть бабушки и с той, и с другой стороны. Обе бабушки готовы оформить опеку над детьми. Это будет пока временная опека, она определяется на полгода», — рассказала Ольга Авдеева.

Она пояснила, что за это время будут собираться необходимые данные. А кто из бабушек будет «избран», определят органы опеки после того, как пройдёт проверка всех документов и условий проживания. После этого уже будет принято решение о постоянной опеке над детьми. Детский омбудсмен отметила, что все положенные льготы семья начнёт получать незамедлительно.

«Все льготы, которые положены детям, оставшимся без попечения родителей, всё сразу начнут получать. Это пенсия по потере кормильцев и за маму, и за отца, а также опекунские на каждого ребёнка», — сказала Ольга Авдеева.

Отметим, что также неравнодушные жители начали сбор средств через благотворительный фонд, чтобы поддержать осиротевших детей.