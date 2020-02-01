Два человека погибли в массовой аварии под Ижевском

«Фиат» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Каменное. Удмуртия. На 12 км трассы «Ижевск-Сарапул» 1 февраля около 11:15 произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Об этом «Сусанину» рассказал врио начальника 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике Александр Мельников.

В результате ДТП погибли два человека - водитель автомобиля «Фиат» - девушка 1988 года рождения, и ее пассажир – мужчина 1987 года рождения.

Известно, что девушка при завершении обгона и возвращении на свою полосу движения не справилась с управлением и выехала на встречку. Там она столкнулась с грузовиком «МАЗ», после чего автомобиль въехал еще в две машины: «Ладу Ларгус» и «Фольксваген Тигуан».

Водители и пассажиры других автомобилей травм не получили.