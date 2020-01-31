Он состоится в Нижнем Новгороде 1 и 2 февраля.

Ижевск. Удмуртия. В региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» прошли 15 представителей Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Отметим, что всего от Приволжского федерального округа на конкурс поступило 41 965 заявок. Приглашение в полуфинал получили 335 участников, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. В это количество конкурсантов вошли и 15 представителей Удмуртии.

В пятницу, 31 января, состоится повторное компьютерное тестирование, на котором участники должны будут подтвердить результаты онлайн-этапа.

В течение двух основных дней полуфинала, 1 и 2 февраля, конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. Вечером 2 февраля подведут итоги и определят финалистов от ПФО, которые отправятся в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».

Напомним, конкурс «Лидеры России» реализуется по поручению президента страны. Цели конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. За два года назначения на высокие позиции получили более 150 «Лидеров России»: среди них двое стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров.