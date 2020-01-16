Безработными в Удмуртии на начало 2020 года остаются более 7,5 тыс человек

Уровень регистрируемой безработицы в Удмуртии на 1 января 2020 года составил 0,98%

Ижевск. Удмуртия. Численность официально зарегистрированных безработных граждан в Удмуртии на 1 января 2020 года составила 7 680 человек. Такие данные статистики привело министерство социальной политики и труда республики.

На начало 2019 года на учёте в службе занятости Удмуртии был 6481 безработный гражданин. Наибольшее увеличение численности безработных отмечается в Балезинском и Кезском районах республики.

Уровень регистрируемой безработицы в Удмуртии на 1 января 2020 года составил 0,98% от экономически активного населения. На начало декабря 2019 года он составил 3,26%. Размер средней желаемой зарплаты жители республики оценили в 25 788 рублей.

В семи муниципальных образованиях региона уровень безработицы ниже, чем в среднем по республике: в Воткинске (0,47%), Глазове (0,68%), Ижевске (0,74%), а также в Увинском (0,49%), Якшур-Бодьинском (0,54%), Завьяловском (0,58%) и в Игринском (0,92%) районах.