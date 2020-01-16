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Доплаты учителям в Ижевске, отказ «Versace» от кожи кенгуру и доходы клубов российской премьер-лиги: что произошло минувшей ночью

08:00, 16 января, 2020
Анна Торхова
Доплаты учителям в Ижевске, отказ «Versace» от кожи кенгуру и доходы клубов российской премьер-лиги: что произошло минувшей ночью
08:00, 16 января, 2020
Анна Торхова
417
0
#Правительство\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#послание президента\n#Австралия\n#Путин\n#пожар
Фото: arzik2
417
0

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре четверг, 16 января. Пока вы допиваете чашечку ароматного кофе, предлагаем прочесть утренний обзор новостей.

Меры поддержки

В ежегодном послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс. Как написал на своей странице Вконтакте глава Ижевска Олег Бекмеметьев, в городе бесплатное питание будут получать 35,5 тыс. учеников.

Еще одной инициативой российского лидера стала доплата не менее чем в 5 тыс. рублей учителям за классное руководство. Так, с 1 сентября 2020 года 3787 классных руководителей школ Ижевска начнут получать такие ежемесячные выплаты.

Зацеперы

Об опасности катания детей на сцепных приборах трамваев напомнили ижевчанам. Об этом сообщает пресс-служба города.

С наступлением зимы такие забавы не прекращаются. Так, в Ленинском районе одним из самых опасных участков трамвайных путей является участок по маршруту № 5 от улицы Гагарина до улицы Огнеупорной. За последние 4 месяца там зарегистрировано более 50 случаев катания детей. И это только те, которые были зафиксированы.

«После полученной дозы адреналина, подростки совершают и другие правонарушения – подбрасывают булыжники и проволоку на трамвайные пути, доходит до того, что подростки разбивают камнем салонное стекло, причём, это не единичные случаи. К сожалению, статистика показывает, что количество таких правонарушений в последнее время растёт», - рассказал глава администрации Ленинского района Ижевска Рамиль Гайнуллин.

Не до моды

Итальянский модный дом «Versace» отказался использовать кожу кенгуру при производстве сумок и обуви. Об этом пишут «Известия».

Отказ не связан с пожарами в Австралии, где массово гибнут эти животные, а вызван требованиями зоозащитников Италии. Отметим, с осени 2019 года в огне погибли более 1 млрд животных.

Отныне использование кожи кенгуру полностью прекратят.

РПЛ

Выручка клубов российской премьер-лиги за 2018 год составила 752 млн евро. Это шестой показатель в Европе, пишет телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости».

Первыми стали англичане с доходом 5,4 млрд евро.

На зарплаты в российских клубах высшего дивизиона потратили 527 млн. Чистый убыток всех клубов РПЛ за год составил 56 млн евро.

За 2018 год клубы получили от УЕФА 97 млн евро. Больше всех досталось ЦСКА - почти половина этой суммы — 43 млн евро.

Перестановки

Вечером 15 января стало известно об отставке правительства России. О таком решении глава кабмина Дмитрий Медведев заявил после того, как президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собрании предложил изменить систему утверждения правительства.

Российский лидер предложил Медведеву стать заместителем председателя Совбеза России. Ранее этой должности не существовало. Отметим также, что председателем Совбеза является сам президент.

Как пишет «Лента.ру», возможной причиной отставки Медведева могла стать неудовлетворительная работа правительства по нацпроектам.

Место премьер-министра может занять глава ФНС России Михаил Мишустин. Сегодня, 16 января, Госдума рассмотрит его кандидатуру.

В настоящее время президент России также создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию. Сопредседателями назначены глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, академик РАН Талия Хабриева. Напомним, в послании Путин озвучил ряд изменений в главный закон государства.  

08:00, 16 января, 2020
Анна Торхова
417
0
#Правительство\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#послание президента\n#Австралия\n#Путин\n#пожар

 

 

 


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