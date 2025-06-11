Ижевск. Удмуртия. Футбольный клуб «Ижевск» по итогам пятого тура чемпионата МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» занял верхнюю строчку рейтинга. Об этом сообщается в официальной группе команды «ВКонтакте».

Напомним, 7 июня прошёл матч ижевской команды против клуба «ЛАТО» из Мордовии. Игра завершилась победой ижевчан со счётом 5:0.

По итогам пяти игр ФК «Ижевск» выиграл все пять игр, набрав 15 очков и заняв первое место в турнирной таблице.

«И самое главное – наша непробиваемая оборона! За 5 игр – ноль пропущенных мячей!», – делятся в пресс-службе команды.

Вместе с ижевчанами сразу три команды пока что идут с пятью победами, однако ФК «Ижевск» опережает их по разнице мячей – 17 забитых и ноль пропущенных.

У команды «Дорожник» из Каменки, идущей следом, 16 забитых мячей и два пропущенных, а у команды «Шумбрат» из Саранска, занимающей третье место – 19 забитых и восемь пропущенных.