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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Футбольный клуб «Ижевск» стал лидером чемпионата МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

13:46, 11 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Футбольный клуб «Ижевск» стал лидером чемпионата МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
13:46, 11 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#футбол\n#спорт\n#ФК «Ижевск»\n#турнир
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Команда победила во всех пяти играх.

Ижевск. Удмуртия. Футбольный клуб «Ижевск» по итогам пятого тура чемпионата МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» занял верхнюю строчку рейтинга. Об этом сообщается в официальной группе команды «ВКонтакте».

Напомним, 7 июня прошёл матч ижевской команды против клуба «ЛАТО» из Мордовии. Игра завершилась победой ижевчан со счётом 5:0.

По итогам пяти игр ФК «Ижевск» выиграл все пять игр, набрав 15 очков и заняв первое место в турнирной таблице.

«И самое главное – наша непробиваемая оборона! За 5 игр – ноль пропущенных мячей!», – делятся в пресс-службе команды.

Вместе с ижевчанами сразу три команды пока что идут с пятью победами, однако ФК «Ижевск» опережает их по разнице мячей – 17 забитых и ноль пропущенных.

У команды «Дорожник» из Каменки, идущей следом, 16 забитых мячей и два пропущенных, а у команды «Шумбрат» из Саранска, занимающей третье место – 19 забитых и восемь пропущенных.

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13:46, 11 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
108
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#футбол\n#спорт\n#ФК «Ижевск»\n#турнир