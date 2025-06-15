Ижевск. Удмуртия. Футбольный клуб «Ижевск» победил в шестом матче подряд. Об этом сообщает пресс-служба команды.

ФК «Ижевск» встретился в шестой игре против ФК «Дорожник» из города Каменка в Пензенской области.

«Матч выдался напряженным, как натянутая струна! В первом тайме команды присматривались, искали бреши в обороне друг друга, создали несколько опасных моментов, но на табло к перерыву горели нули. Интрига сохранялась!», — поделились в пресс-службе ижевской команды.

В начале второго тайма ижевский футболист Александр Рыболовлев поразил ворота соперника. Пензенские игроки перешли в атаку, но защита ФК «Ижевск» была на высоте. В результате матч завершился со счётом 1:0.

Отмечается, что это уже шестая победа подряд без пропущенных мячей.

Напомним, ранее сообщалось, что футбольный клуб стал лидером чемпионата МФС «ПРИВОЛЖЬЕ».