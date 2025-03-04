Глазов. Удмуртия. Футболисты мини-футбольного клуба «Глазов» провели игры XII тура чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги в конференции «Восток». Игры проходили в Перми.

В первой игре глазовская команда разгромила соперника — клуб «Сибиряк-Новосибирск» со счётом 9:2. Пока что, это самая крупная победа глазовчан в этом сезоне. В этой игре у глазовского клуба отличились: Никита Булатов, Дмитрий Будин, Андрей Жилин — дубль, Руслан Касимов, Андрей Кельдышев и Тимур Рахматов — хет-трик.

Во второй игре глазовчане со счётом 2:4 уступили одному из лидеров первенства — клубу «Кузбасс» из Кемерово. Не помог команде и дубль Андрея Жилина.

«Мы начали игру не очень уверенно. В перерыве обсудили ситуацию с командой и вышли на второй тайм с другим настроем — бились до последнего, но удача была не на нашей стороне. Несмотря на поражение, мы идём дальше к поставленным целям», — сказал после матча тренер «Глазова» Денис Бушмакин.

В чемпионате осталось провести два тура. Ближайший пройдёт в Кемерово с 15 по 16 марта. Глазовчанам предстоит провести два непростых матча: с дублёрами норильского «Никеля» и «Сиб-Транзитом» из Новокузнецка. Команде предстоит битва за попадание в плей-офф.