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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Женская сборная футбольная команда Удмуртии заявится на участие в Чемпионате ПФО

15:58, 19 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Женская сборная футбольная команда Удмуртии заявится на участие в Чемпионате ПФО
15:58, 19 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
89
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#футбол\n#женщины\n#соревнования
Источник фото: Федерация футбола Удмуртии
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Спустя 6 лет девушки поборются в профессиональных соревнованиях.

Ижевск. Удмуртия. Футболистки из Удмуртии вновь поборются в Чемпионате Приволжского федерального округа среди женских команд (18+). Об этом сообщает Федерация футбола Удмуртии. 

Напомним, что в 2019 году Ижевский женский футбольный клуб «Торпедо» прекратил своё существование. В сезоне 2018 и 2019 годов команда занимала последние места, и было заявлено, что клуб как «государственно-частный проект, на уровне высшего дивизиона себя не реализовал». 

18 марта рабочая группа решила, что сборная команда Удмуртии подаст заявку на участие в Чемпионате Приволжского федерального округа в 2025 году. В состав команды войдут футболистки из клубов «Удмуртия», «Торпедо» и «ЦДТ». 

«Задачи поставлены, готовимся к соревнованиям», — заявляют в ЖФК «Удмуртия».

Девушкам предстоит сыграть с командами из Казани, Оренбурга, Тольятти, Саратова и Нижнего Новгорода. 

Напомним, что сейчас в Удмуртии в целом перезагружают профессиональный футбол. В марте 2024 года в Ижевске презентовали обновлённый футбольный клуб «Зенит-Ижевск».  

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15:58, 19 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
89
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#футбол\n#женщины\n#соревнования