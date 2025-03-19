Ижевск. Удмуртия. Футболистки из Удмуртии вновь поборются в Чемпионате Приволжского федерального округа среди женских команд (18+). Об этом сообщает Федерация футбола Удмуртии.

Напомним, что в 2019 году Ижевский женский футбольный клуб «Торпедо» прекратил своё существование. В сезоне 2018 и 2019 годов команда занимала последние места, и было заявлено, что клуб как «государственно-частный проект, на уровне высшего дивизиона себя не реализовал».

18 марта рабочая группа решила, что сборная команда Удмуртии подаст заявку на участие в Чемпионате Приволжского федерального округа в 2025 году. В состав команды войдут футболистки из клубов «Удмуртия», «Торпедо» и «ЦДТ».

«Задачи поставлены, готовимся к соревнованиям», — заявляют в ЖФК «Удмуртия».

Девушкам предстоит сыграть с командами из Казани, Оренбурга, Тольятти, Саратова и Нижнего Новгорода.

Напомним, что сейчас в Удмуртии в целом перезагружают профессиональный футбол. В марте 2024 года в Ижевске презентовали обновлённый футбольный клуб «Зенит-Ижевск».