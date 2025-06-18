Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ученики академии «Калашников» примут участие в соревнованиях по робофутболу. Об этом сообщается в ТГ-канале концерна «Калашников».

В 2025 году проект академии «Технобол» победил в конкурсе инициатив НКО Фонда президентских грантов. «Технобол» представляет собой командный инженерно-технический хакатон для подростков 14-18 лет. Проект направлен на повышение уровня инженерно-технических компетенций подростков и приобретение ими практических навыков в области робототехники.

В рамках первого этапа в академии «Калашников» сформируют 20 кросс-функциональных команд. Каждая команда будет состоять из трёх человек: инженера-конструктора, программиста и монтажника радиоэлектронной аппаратуры.

Второй этап проекта является отборочным. Сначала участники посетят вебинары по конструированию, программированию, пайке и формированию навыков публичных выступлений. Затем в рамках отбора команды с помощью базового набора материалов и компонентов выполнят кейс-задание. Половина участников пройдут дальше.

Первые два этапа планируется провести с августа по декабрь 2025 года. Финал состоится в январе-феврале 2026 года. Он подразумевает шестидневные командные соревнования в формате хакатона. Каждая команда создаст два образца роботов, а потом сыграет ими в робофутбол.