Для этого будут сформированы 20 команд, состоящих из инженера-конструктора, программиста и монтажника радиоэлектронной аппаратуры.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ученики академии «Калашников» примут участие в соревнованиях по робофутболу. Об этом сообщается в ТГ-канале концерна «Калашников».
В 2025 году проект академии «Технобол» победил в конкурсе инициатив НКО Фонда президентских грантов. «Технобол» представляет собой командный инженерно-технический хакатон для подростков 14-18 лет. Проект направлен на повышение уровня инженерно-технических компетенций подростков и приобретение ими практических навыков в области робототехники.
В рамках первого этапа в академии «Калашников» сформируют 20 кросс-функциональных команд. Каждая команда будет состоять из трёх человек: инженера-конструктора, программиста и монтажника радиоэлектронной аппаратуры.
Второй этап проекта является отборочным. Сначала участники посетят вебинары по конструированию, программированию, пайке и формированию навыков публичных выступлений. Затем в рамках отбора команды с помощью базового набора материалов и компонентов выполнят кейс-задание. Половина участников пройдут дальше.
Первые два этапа планируется провести с августа по декабрь 2025 года. Финал состоится в январе-феврале 2026 года. Он подразумевает шестидневные командные соревнования в формате хакатона. Каждая команда создаст два образца роботов, а потом сыграет ими в робофутбол.
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