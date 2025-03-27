Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 27 по 29 марта пройдёт заключительный тур Высшей лиги по мини-футболу (0+). Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

От Удмуртии будет играть команда МФК «Глазов». Сейчас футболисты занимают 12 место, однако тренер Денис Бушмакин считает, что шанс вырваться в плей-офф есть, но для этого нужны две победы.

Игры состоятся в спортивном коворке «Арена»:

- 27 марта в 19:00 команда из Перми «Прогресс-Бионорд» сыграет с МФК «Глазов».

- 28 марта в 18:00 состоится матч клуба «Прогресс-Бионорд» против команды «Металлург» из Медногорска.

- 29 марта в 12:00 сойдутся «Металлург» и МФК «Глазов».

«Приходите на трибуны, чтобы помочь команде совершить рывок в плей-офф. О тех, кто хочет посмотреть, но не может прийти на игру, мы тоже позаботились. Ждите ссылки на трансляции в день матча в историях нашей группы», – призывают в Минспорте республики.

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